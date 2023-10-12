О нас

Депутат: Благодаря мудрой политике Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии

Депутат: Благодаря мудрой политике Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии Благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии.
Внутренняя политика
12 октября 2023 г. 12:04
Депутат: Благодаря мудрой политике Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии

Благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев на сегодняшнем специальном заседании парламента.

По его словам, Азербайджан - страна, которая всегда на стороне мира, демократии и свободы слова.

"Сегодня благодаря мудрой политике Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии, и будет и впредь укреплять свой суверенитет на основе этой политики", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqı demokratiya yolunda inamla addımlayır"

Другие новости из категории

Сахиба Гафарова: Последние 20 лет стали периодом всестороннего развития Азербайджана
Сахиба Гафарова: Последние 20 лет стали периодом всестороннего развития Азербайджана
12 октября 2023 г. 11:28
Кямаледдин Гейдаров: Антитеррористические мероприятия сломали хребет сепаратистам в Карабахе
Кямаледдин Гейдаров: Антитеррористические мероприятия сломали хребет сепаратистам в Карабахе
12 октября 2023 г. 10:17
Хроника Западного Азербайджана: Основные этапы изгнания азербайджанцев из Армении
ФотоХроника Западного Азербайджана: Основные этапы изгнания азербайджанцев из Армении
12 октября 2023 г. 00:27
Состоялось заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга
ФотоСостоялось заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга
11 октября 2023 г. 20:22
В Азербайджане сократилось число браков и увеличилось число разводов
В Азербайджане сократилось число браков и увеличилось число разводов
11 октября 2023 г. 17:14
Министр юстиции Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
Министр юстиции Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
11 октября 2023 г. 16:28
Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
ФотоГлава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
11 октября 2023 г. 16:07
Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о ситуации в регионе
ФотоДжейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о ситуации в регионе
11 октября 2023 г. 15:44
Еще 22 семьи вернулись в родной Физули
Еще 22 семьи вернулись в родной Физули
11 октября 2023 г. 14:31
В Гяндже чтут память жертв ракетных обстрелов ВС Армении
ФотоВ Гяндже чтут память жертв ракетных обстрелов ВС Армении
11 октября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi