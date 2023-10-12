Депутат: Благодаря мудрой политике Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии

Благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии.

Благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев на сегодняшнем специальном заседании парламента.

По его словам, Азербайджан - страна, которая всегда на стороне мира, демократии и свободы слова.

"Сегодня благодаря мудрой политике Ильхама Алиева азербайджанский народ уверенно идет по пути демократии, и будет и впредь укреплять свой суверенитет на основе этой политики", - сказал он.