Депутат: Азербайджан продолжит развиваться в 2025 году

Азербайджан продолжает укреплять свои позиции на международной арене, несмотря на внешние вызовы и попытки дестабилизации ситуации в регионе.

Азербайджан продолжает укреплять свои позиции на международной арене, несмотря на внешние вызовы и попытки дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом Report сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендерли.

По словам парламентария, в прошлом году некоторые недоброжелательные западные государства не смогли смириться с победой Азербайджана, сказал он.

"Такие государства, как Франция, Индия, США дарят Армении смертоносное оружие для использования против Азербайджана. Однако президент Ильхам Алиев сделал все возможное для решения основных задач, стоящих перед Азербайджаном в 2024 году. Как сказал президент, масштабное и быстрое вооружение Армении, поставки смертоносного оружия могут сорвать мирный процесс. Глава государства добавил, что Азербайджан не будет просто наблюдателем в этом вопросе", - сказал он.

Искендерли также назвал одним из важнейших событий 2024 года проведение в Баку такого важного и масштабного мероприятия, как COP29. В то же время одним из главных достижений 2024 года является сохранение единства власти и народа Азербайджана, добавил он.

Депутат напомнил, что прошлый год завершился печальным событием, крушением азербайджанского пассажирского самолета и трагической гибелью граждан.

"Азербайджан продолжит двигаться вперед в 2025 году. Уверен, что в 2025 году мы станем свидетелями еще большего прогресса в Карабахом, развития экономики, успехов в военной сфере. Наше развитое государство будет в центре внимания тюркского мира, соседних государств и всего мира", - подчеркнул Искендерли.