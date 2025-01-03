Депутат: Азербайджан - единственная страна, создавшая новые реалии в регионе путем деоккупации своих земель

16:30

Азербайджанский народ под руководством президента Ильхама Алиева в 2020 году создал новые реалии в регионе, освободив свои земли от оккупации.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он отметил, что азербайджанский народ достиг этого благодаря решительной и принципиальной политике президента Ильхама Алиева:

"Прежде, нам извне внушали невозможность освобождения наших территорий военным путем и необходимость смириться с фактом оккупации. Однако Азербайджан преодолел все препятствия и сумел восстановить свою территориальную целостность.

Именно этот фактор лежит в основе враждебного отношения некоторых западных государств к Азербайджану и применения двойных стандартов в отношении нашей страны. Несмотря на их постоянные провокации, Азербайджан создал новые реалии в регионе и значительно укрепил их в течение последних нескольких лет".

Депутат отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений со всеми государствами: "Однако, другие страны также должны занимать объективную позицию в отношении Азербайджана, в противном случае последует жесткий ответ. Азербайджан справедлив в своей позиции в отношении Франции".

Дж.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан правильно выстраивает и развивает отношения не только со странами региона:

"Отношения, основанные на доверии и эффективном сотрудничестве с другими странами, делают Азербайджан еще сильнее. Уместно отметить, что Азербайджан подписал соглашения о стратегическом партнерстве с девятью европейскими странами. Данная политика значительно повысила авторитет Азербайджана в мировом масштабе".

Депутат добавил, что президент Ильхам Алиев решительно защищает интересы Азербайджана на международной арене:

"Президент подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Западом и Россией, однако ни в коем случае не пойдет на компромисс в отношении своих национальных интересов. Особо следует отметить резкий ответ главы государства на заявления российской стороны в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане 25 декабря. Эти высказывания президента Азербайджана были широко освещены также в мировых СМИ. Подобное выражение позиции показывает, что Азербайджан, несмотря ни на какое давление, намерен решительно продолжить свою независимую политику".