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Депутат: Азербайджан демонстрирует сильную волю в вопросе возвращения на исторические земли

Депутат: Азербайджан демонстрирует сильную волю в вопросе возвращения на исторические земли Мы должны добиться отмены решения о передаче Иревана и Зангезура Армении.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 13:41
Депутат: Азербайджан демонстрирует сильную волю в вопросе возвращения на исторические земли

Мы должны добиться отмены решения о передаче Иревана и Зангезура Армении.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Таир Керимли сказал во время общественных слушаний на тему "Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан".

"Еще когда эти решения принимались, многие были недовольны. Сейчас наше государство демонстрирует сильную волю в вопросе возвращения на исторические земли. Полагаю, в связи с этим вопросом должен быть принят конституционный закон", - подчеркнул Керимли.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "İrəvanın və Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə bağlı qərarları ləğv etməliyik"

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