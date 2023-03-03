Депутат: Азербайджан демонстрирует сильную волю в вопросе возвращения на исторические земли

Мы должны добиться отмены решения о передаче Иревана и Зангезура Армении.

Мы должны добиться отмены решения о передаче Иревана и Зангезура Армении.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Таир Керимли сказал во время общественных слушаний на тему "Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан".

"Еще когда эти решения принимались, многие были недовольны. Сейчас наше государство демонстрирует сильную волю в вопросе возвращения на исторические земли. Полагаю, в связи с этим вопросом должен быть принят конституционный закон", - подчеркнул Керимли.