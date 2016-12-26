Депутат Астан Шахвердиев: Я никого не оскорблял, почему же должен извиняться?!

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "В своем заявлении два дня назад я никого не оскорблял, почему же должен извиняться?! Однако я сожалею о сказанном. Я был раздражен, поэтому употребил подобные слова. Вы бы поступили так же при виде этой картины".

Об этом Report заявил депутат от Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120 Астан Шахвердиев.

Он прокомментировал распространение номера телефона в социальных сетях: "У меня нет электронного адреса. Этот номер телефона я использую на протяжении 11 лет. Все это знают. Распространение номера в соцсетях это их собственное дело".

А.Шахвердиев отметил, что проблема вынужденных переселенцев из Джабраильского района, обосновавшихся в Билясуваре, была обсуждена с открытым акционерным обществом "Азеришыг": "Например, было доложено администрации президента Азербайджана. Уже восстановлена подача электроэнергии населению. Я выступлю на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 30 декабря, и попрошу решить проблему людей. Вы знаете, что предстоит суровая зима и единственным источником тепла населения будет электроэнергия. Я понимаю людей, но и они не должны извращаться".

Отметим, что интервью А.Шахвердиева радио "Азадлыг" два дня назад вызвало шум. В своем интервью он протестующих назвал "опьяненными", в едущих на заработки в Россию - "отходами".