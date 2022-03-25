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Депутат: Армения должна положить конец практике вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Депутат: Армения должна положить конец практике вмешательства во внутренние дела Азербайджана В последние дни Армения вновь попыталась вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Это угроза для территориальной целостности нашей страны.
Внутренняя политика
25 марта 2022 г. 17:47
Депутат: Армения должна положить конец практике вмешательства во внутренние дела Азербайджана

В последние дни Армения вновь попыталась вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Это угроза для территориальной целостности нашей страны.

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, армяне пытаются показать свое право на оценку действий Вооруженных сил Азербайджана: "Похоже, что Армения еще не извлекла уроков из своего тяжелого поражения в 44-дневной войне и так и не смогла взять за правило не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Армения не имеет никакого права давать оценку передвижениям азербайджанских вооруженных сил на территории нашей страны".

А.Мирзазаде подчеркнул, что власти Азербайджана выразили свою позицию по этому вопросу: "Азербайджанская армия выполняет свои задачи, то есть указания Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по защите территориальной целостности нашей страны, что полностью соответствует Конституции Азербайджана и нормам международного права. В заявлении Министерства обороны говорится, что идет процесс уточнения дислокации. Армения должна положить конец практике вмешательства во внутренние дела Азербайджана и оценки действий Вооруженных сил нашей страны".

По словам А.Мирзазаде, Армения должна однозначно понять, что "Железный кулак" все еще в силе и Азербайджан никогда и никому не позволит нарушить свою территориальную целостность.

"В этой связи общественность Азербайджана осуждает действия Армении и всецело демонстрирует поддержку усилиям по обеспечению защиты нашей территориальной целостности", - добавил парламентарий.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ermənistan Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq praktikasına son qoymalıdır”

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