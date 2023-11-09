День Победы впервые отметили в Физули

День Победы впервые отметили 8 ноября в освобожденном городе Физули.
Как передает Report, об этом в соцсети поделился специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.
"День Победы с энтузиазмом отметили в городе Физули, который вновь обрел свободу и принял родных детей. Приятную праздничную песню в настроение горожан добавили выступления солистов Международного центра мугама. После концерта состоялся фейерверк", - отметил спецпредставитель.
Zəfər Günü azadlığına qovuşub, doğma övladlarına qucaq açan Füzuli şəhərində də şövqlə qeyd olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solistlərinin ifaları şəhər sakinlərinin əhvalına xoş bayram ovqatı qatıb. Konsertdən sonra atəşfəşanlıq keçirilib.