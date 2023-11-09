День Победы впервые отметили в Физули

День Победы впервые отметили 8 ноября в освобожденном городе Физули.

День Победы впервые отметили 8 ноября в освобожденном городе Физули.

Как передает Report, об этом в соцсети поделился специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"День Победы с энтузиазмом отметили в городе Физули, который вновь обрел свободу и принял родных детей. Приятную праздничную песню в настроение горожан добавили выступления солистов Международного центра мугама. После концерта состоялся фейерверк", - отметил спецпредставитель.