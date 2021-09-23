День памяти отметят в Азербайджане 27 сентября

27 сентября в Азербайджане отметят День памяти в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, ко всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войн

27 сентября в Азербайджане отметят День памяти в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, ко всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

В связи с этим 27 сентября текущего года планируется проведение ряда мероприятий.

Как сообщили Report в организационном комитете, в этот день в действующих в Азербайджане религиозных храмах - мечетях, церквях, синагогах будет почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

В 12:00 на территории страны память шехидов почтят минутой молчания.

Вечером ряд зданий, в том числе здания Центра Гейдара Алиева и Flame Towers, будут освещены цветами флага Азербайджана. Общественное объединение “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти центральные и местные структуры Исполнительной власти организуют ряд мероприятий по всей стране, а также будут проводиться поминальные мероприятия за пределами нашей страны.