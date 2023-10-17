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День города Физули завершился фейерверком

День города Физули завершился фейерверком День города, проведенный 17 октября в Физули при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский эк
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 23:10
День города Физули завершился фейерверком

День города, проведенный 17 октября в Физули при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (за исключением Шушинского района), запомнился интересными концертами и презентациями.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в конце дня ритм-группа "Натиг" и певец Мурад Ариф представили концертные программы для жителей Физули.

День города Физули завершился грандиозным фейерверком.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli Şəhəri Günü atəşfəşanlıqla başa çatıb

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