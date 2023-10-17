День города Физули завершился фейерверком

День города, проведенный 17 октября в Физули при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский эк

День города, проведенный 17 октября в Физули при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (за исключением Шушинского района), запомнился интересными концертами и презентациями.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в конце дня ритм-группа "Натиг" и певец Мурад Ариф представили концертные программы для жителей Физули.

День города Физули завершился грандиозным фейерверком.