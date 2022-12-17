Демонстранты и миротворцы на дороге Ханкенди-Лачын смотрят матч Хорватия-Марокко

Экоактивисты и представители НПО, проводящие акцию на дороге Ханкенди-Лачын в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золоторудном месторожд

Участникам акции на трассе Ханкенди-Лачын и российским миротворцам была предоставлена ​​возможность посмотреть матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает сотрудник Report, освещающий акцию, на территории установлен большой монитор для просмотра матча. Игра транслируется в эфире Общественного телевидения Азербайджана.

Безопасность участников акции обеспечивают военнослужащие и полицейские Внутренних Войск МВД Азербайджана.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.