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Демонстрантам и миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра финала ЧМ-2022

Демонстрантам и миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра финала ЧМ-2022 Участникам акции на трассе Ханкенди-Лачын и российским миротворцам была предоставлена ​​возможность посмотреть финальную игру чемпионата мира в Катаре между командами Аргентины и Франции.
Внутренняя политика
18 декабря 2022 г. 18:59
Демонстрантам и миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для просмотра финала ЧМ-2022

Участникам акции на трассе Ханкенди-Лачын и российским миротворцам была создана ​​возможность посмотреть финальную игру чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию, на территории установлен большой монитор для просмотра матча. Игра транслируется в эфире Общественного телевидения Азербайджана.

Безопасность участников акции обеспечивают военнослужащие и полицейские Внутренних Войск МВД Азербайджана.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda nümayişçilər və sülhməramlılara DÇ-2022-nin finalını izləmək üçün şərait yaradılıb

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