Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на secki-2024.az, наблюдательную миссию возглавит заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк. В состав наблюдательной миссии входят украинские депутаты Сергей Бунин, сопредседатель Украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх, советник по международным вопросам заместителя председателя Верховной Рады Украины Олександр Мищенко. Наблюдательная миссия Верховной Рады Украины будет находиться в Азербайджане с 4-го по 8-ое февраля и подготовит отчет по итогам выборов. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ukrainian MPs to observe presidential elections in Azerbaijan