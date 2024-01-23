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Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Внутренняя политика
23 января 2024 г. 11:39
Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на secki-2024.az, наблюдательную миссию возглавит заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк.

В состав наблюдательной миссии входят украинские депутаты Сергей Бунин, сопредседатель Украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх, советник по международным вопросам заместителя председателя Верховной Рады Украины Олександр Мищенко.

Наблюдательная миссия Верховной Рады Украины будет находиться в Азербайджане с 4-го по 8-ое февраля и подготовит отчет по итогам выборов.

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Версия на английском языке Ukrainian MPs to observe presidential elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputatlar Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə edəcək

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