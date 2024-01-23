Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Верховной Рады Украины будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Как сообщает Report со ссылкой на secki-2024.az, наблюдательную миссию возглавит заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк.
В состав наблюдательной миссии входят украинские депутаты Сергей Бунин, сопредседатель Украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх, советник по международным вопросам заместителя председателя Верховной Рады Украины Олександр Мищенко.
Наблюдательная миссия Верховной Рады Украины будет находиться в Азербайджане с 4-го по 8-ое февраля и подготовит отчет по итогам выборов.