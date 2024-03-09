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Делегация СГБ приняла участие в выставке технологий и кибербезопасности в Эр-Рияде

Делегация СГБ приняла участие в выставке технологий и кибербезопасности в Эр-Рияде Делегация Службы государственной безопасности (СГБ) 4-7 марта приняла участие в выставке технологий и кибербезопасности LEAP2024 и DeepFest в Эр-Рияде.
Внутренняя политика
9 марта 2024 г. 10:45
Делегация СГБ приняла участие в выставке технологий и кибербезопасности в Эр-Рияде

Делегация Службы государственной безопасности (СГБ) 4-7 марта приняла участие в выставке технологий и кибербезопасности LEAP2024 и DeepFest в Эр-Рияде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу СГБ.

В рамках мероприятия состоялась встреча между делегацией СГБ Азербайджана и руководящими должностными лицами компании Cisco. В ходе встречи начальник Оперативного центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов отметил, что в Азербайджане ускоренно идет процесс цифровизации, создаются технопарки, на освобожденных территориях создается “умные села”.

Представители компании Cisco отметили, что придают особое значение сотрудничеству с Азербайджаном и продолжат реализовывать здесь инновационные проекты.

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