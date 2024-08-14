О нас

Делегация Сената Казахстана посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Делегация Сената Казахстана посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов 14 августа делегация во главе с руководителем аппарата Сената парламента Республики Казахстан Максимом Споткаем посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 14:35
Делегация Сената Казахстана посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

14 августа делегация во главе с руководителем аппарата Сената парламента Республики Казахстан Максимом Споткаем посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, сначала гости, прибыв на Аллею почетного захоронения, возложили венок к могиле общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, с уважением почтили его память, возложили цветы к его могиле.

Затем делегация прибыла на Аллею шехидов, где почтила память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы на их могилы. Состоялось также посещение мемориала "Вечный огонь".

Гостям, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи Шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan Senatının üzvləri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər

Самое важное

Президент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
ФотоПрезидент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
14 августа 2024 г. 13:08
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
13 августа 2024 г. 14:40
Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi