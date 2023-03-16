Делегация ООН ознакомилась с ходом восстановительных работ в Физули

Находящаяся с визитом в Физули делегация ООН на месте ознакомилась с восстановительными работами.
Как сообщает командированный в город сотрудник
Было отмечено, что Армения в период оккупации преднамеренно разрушила город, чтобы не оставить следов принадлежности Физули азербайджанцам.
Члены делегации также были ознакомлены с ходом работ по строительству школы искусств, которая возводится по инициативе Казахстана.
Делегация из представителей ООН прибыла в Физули.
Как передает командированный в город
Члены делегации ознакомились с общим планом Физули, им была предоставлена информация о проведенных на месте восстановительных работах. Было отмечено, что Физули также объявлен зоной "зеленой энергии".
В рамках визита планируется ознакомиться с восстановительными работами в Физули и Агдаме.
Также состоится акция по посадке деревьев в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева.
В центре внимания делегации ООН будут реализация Целей устойчивого развития (ЦУР), охрана окружающей среды и эффективное использование водных ресурсов, сельское хозяйство, здравоохранение, градостроительство, вопросы гендерного равенства и другие направления сотрудничества Азербайджана с ООН.