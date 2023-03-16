Делегация ООН ознакомилась с ходом восстановительных работ в Физули

Делегация из представителей ООН прибыла в Физули.

Находящаяся с визитом в Физули делегация ООН на месте ознакомилась с восстановительными работами.

Как сообщает командированный в город сотрудник Report , гостям была предоставлена подробная информация о ходе восстановительных работ, они были ознакомлены с разрушениями и руинами города.

Было отмечено, что Армения в период оккупации преднамеренно разрушила город, чтобы не оставить следов принадлежности Физули азербайджанцам.

Члены делегации также были ознакомлены с ходом работ по строительству школы искусств, которая возводится по инициативе Казахстана.

08:10

Делегация из представителей ООН прибыла в Физули.

Как передает командированный в город Report , самолет с гостями на борту приземлился в Физулинском международном аэропорту.

Члены делегации ознакомились с общим планом Физули, им была предоставлена информация о проведенных на месте восстановительных работах. Было отмечено, что Физули также объявлен зоной "зеленой энергии".

В рамках визита планируется ознакомиться с восстановительными работами в Физули и Агдаме.

Также состоится акция по посадке деревьев в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева.

В центре внимания делегации ООН будут реализация Целей устойчивого развития (ЦУР), охрана окружающей среды и эффективное использование водных ресурсов, сельское хозяйство, здравоохранение, градостроительство, вопросы гендерного равенства и другие направления сотрудничества Азербайджана с ООН.