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Делегация ООН ознакомилась с ходом восстановительных работ в Физули

Делегация ООН ознакомилась с ходом восстановительных работ в Физули Делегация из представителей ООН прибыла в Физули.
Внутренняя политика
16 марта 2023 г. 08:41
Делегация ООН ознакомилась с ходом восстановительных работ в Физули

Находящаяся с визитом в Физули делегация ООН на месте ознакомилась с восстановительными работами.

Как сообщает командированный в город сотрудник Report, гостям была предоставлена подробная информация о ходе восстановительных работ, они были ознакомлены с разрушениями и руинами города.

Было отмечено, что Армения в период оккупации преднамеренно разрушила город, чтобы не оставить следов принадлежности Физули азербайджанцам.

Члены делегации также были ознакомлены с ходом работ по строительству школы искусств, которая возводится по инициативе Казахстана.

08:10

Делегация из представителей ООН прибыла в Физули.

Как передает командированный в город Report, самолет с гостями на борту приземлился в Физулинском международном аэропорту.

Члены делегации ознакомились с общим планом Физули, им была предоставлена информация о проведенных на месте восстановительных работах. Было отмечено, что Физули также объявлен зоной "зеленой энергии".

В рамках визита планируется ознакомиться с восстановительными работами в Физули и Агдаме.

Также состоится акция по посадке деревьев в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева.

В центре внимания делегации ООН будут реализация Целей устойчивого развития (ЦУР), охрана окружающей среды и эффективное использование водных ресурсов, сельское хозяйство, здравоохранение, градостроительство, вопросы гендерного равенства и другие направления сотрудничества Азербайджана с ООН.

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Версия на английском языке ФотоUN delegation gets acquainted with progress of restoration work in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin nümayəndə heyəti Füzuliyə səfər edib

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