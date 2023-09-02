Представители ОИС осуществят миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже

По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) для проведения миссии по установлению фактов в Агдамском, Физу

По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) с миссией по установлению фактов в освобожденных Агдамском и Физулинском районах и городе Гяндже.

Как сообщает Report, в состав делегации входят председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Мухаммад Лавал Сулейман (Нигерия), заместитель председателя Хаджи Али Ачыкгюль (Турция), исполнительный директор Секретариата комиссии Нура Заид Альршуд (Саудовская Аравия), директор Секретариата комиссии Джавед Саглаин (Пакистан) и др.

Основная цель поездки - изучение на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.