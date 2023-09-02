О нас

Представители ОИС осуществят миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже

Представители ОИС осуществят миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) для проведения миссии по установлению фактов в Агдамском, Физу
Внутренняя политика
2 сентября 2023 г. 12:16
Представители ОИС осуществят миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже

По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) с миссией по установлению фактов в освобожденных Агдамском и Физулинском районах и городе Гяндже.

Как сообщает Report, в состав делегации входят председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Мухаммад Лавал Сулейман (Нигерия), заместитель председателя Хаджи Али Ачыкгюль (Турция), исполнительный директор Секретариата комиссии Нура Заид Альршуд (Саудовская Аравия), директор Секретариата комиссии Джавед Саглаин (Пакистан) и др.

Основная цель поездки - изучение на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İƏT nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib, Ağdam, Füzuli və Gəncədə faktaraşdırıcı missiya keçirəcək

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi