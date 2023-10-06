Делегация МО РФ обсудит в Ереване сроки ухода российских миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из Карабаха.

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из Карабаха.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Карабаха", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, российские миротворцы временно размещены в Карабахском регионе Азербайджана сроком на 5 лет.