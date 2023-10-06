О нас

Делегация МО РФ обсудит в Ереване сроки ухода российских миротворцев из Карабаха

Делегация МО РФ обсудит в Ереване сроки ухода российских миротворцев из Карабаха Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из Карабаха.
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 13:16
Делегация МО РФ обсудит в Ереване сроки ухода российских миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из Карабаха.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Карабаха", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, российские миротворцы временно размещены в Карабахском регионе Азербайджана сроком на 5 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Delegation of Russian MoD leaves for Armenia to discuss withdrawal of peacekeepers from Karabakh
Версия на азербайджанском языке Rusiya MN-in nümayəndə heyəti sülhməramlıların Qarabağdan çıxması tarixini müzakirə etmək üçün Ermənistana gedir

Самое важное

Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi