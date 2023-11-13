Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана приняла участие в международной конференции в Грузии

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по совместному приглашению Европейской ассоциации адвокатов и Коллегии адвокатов Грузии находился с официальным визитом в Тбилиси для участия в международной

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по совместному приглашению Европейской ассоциации адвокатов и Коллегии адвокатов Грузии находился с официальным визитом в Тбилиси для участия в международной конференции, посвященной теме "Бизнес и права человека для адвокатов" и мероприятии, посвященному Дню адвоката в Грузии.

Об этом Report сообщили в Коллегии адвокатов Азербайджана.

Главной целью мероприятия стало продвижение темы бизнеса и прав человека среди юристов, изучение международного и регионального опыта в этой области, а также предотвращение нарушений прав человека со стороны предприятий. Конференция также стала важной платформой для продвижения европейских ценностей и стандартов в области прав человека и экономического развития.

В целях укрепления дальнейшего сотрудничества между делегацией Коллегии адвокатов Азербайджана и руководителями международных организаций и аналогичных Коллегий ряда стран были проведены соответствующие встречи, обмен опытом, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что в мероприятии приняли участие министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, представители авторитетных международных организаций, руководители коллегий адвокатов, правовых обществ различных стран мира, а также государственные чиновники и представители гражданского общества.