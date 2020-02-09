​Делегация Израиля: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно

"Мы посетили порядка 6 избирательных участков в Баку и за его пределами".

Как сообщает Report, об этом заявили на пресс-конференции представители израильской делегации наблюдателей в составе трех человек на парламентских выборах 2020 в Азербайджане.

По словам одного из членов делегации Романа Гуревича, в Азербайджане рейтинг руководства находится на высоком уровне.

"Мы наблюдали высокую явку. Было много молодежи. Самая большая сложность заключается именно в этом, привлечь их на выборы. А тут они сами были в этом заинтересованы. Радует, что на большом количестве участков установлены веб-камеры. Это важно с точки зрения открытости и прозрачности выборов. Также приятно было наблюдать, как возможностью голосовать были обеспечены также люди с ограниченными возможностями. Работа велась тихо, спокойно, было много наблюдателей. Мы не заметили каких-либо нарушений. Выборы в Азербайджане прошли прозрачно", - сказал он.

По словам Алексея Цесаркого, люди продемонстрировали высокую явку несмотря на плохую погоду, им была небезразлична судьба своей страны.

Вице-мэр израильского города Маале-Адумим Борис Гройсман также впечатлен избирательным процессом в Азербайджане: "Ваша работа говорит о том, что вам уже на следующих выборах наблюдатели не нужны. Вы сами уже можете быть наблюдателями. Большое спасибо за приглашение и людям, которые здесь живут. Израиль любит и поддерживает Азербайджан. Мы всегда будем поддерживать вас".