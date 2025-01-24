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Делегация из Саудовской Аравии находится с визитом в Азербайджане

Делегация из Саудовской Аравии находится с визитом в Азербайджане Делегация, возглавляемая проректором Арабского университета наук безопасности им. принца Наифа (NAUSS), доктором Абдулразагом Аль-Морджаном совершила визит в Азербайджан.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 16:40
Делегация из Саудовской Аравии находится с визитом в Азербайджане

Делегация, возглавляемая проректором Арабского университета наук безопасности им. принца Наифа (NAUSS), доктором Абдулразагом Аль-Морджаном совершила визит в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита с гостями встретились заместитель ректора Национального университета обороны по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов и начальник Учебно-тренировочного центра Азербайджанской Армии полковник Низами Мевланов.

Делегация была подробно проинформирована о системе военного образования в азербайджанской армии и проводимых в этой сфере реформах. Гостям был представлен видеоролик об Отечественной войне.

На встрече также обсуждалось расширение сотрудничества между двумя странами в области военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита гости ознакомились с учебными городками, стрельбищами, тренажерным отделом Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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