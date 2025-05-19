Делегация Генпрокуратуры Вьетнама находится с визитом в Азербайджане

Делегация Генпрокуратуры Вьетнама находится с визитом в Азербайджане

Делегация Генпрокуратуры Вьетнама во главе с заместителем генерального прокурора страны Нгуен Куанг Зунгом находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, делегация примет участие в 6-м пленарном заседании и 10-м заседании Управляющего комитета Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН (GlobE Network).

Как сообщает Report, делегация во главе с заместителем Генерального прокурора Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Куанг Зунгом находится с визитом в нашей стране для участия в этих международных мероприятиях.

В рамках визита делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Затем гости прибыли на Аллею шехидов, где помянули героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложили цветы на их могилы, посетили памятник "Вечный огонь".

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев провел встречу с вьетнамской делегацией. На встрече генпрокурор отметил существующие между Азербайджаном и Вьетнамом прочные политические связи и сотрудничество, подчеркнув стратегическое значение углубления партнерства между двумя странами в различных сферах.

Было отмечено, что дружеские отношения и взаимное уважение между Азербайджаном и Вьетнамом создают благоприятную почву для активного сотрудничества в правовой сфере.

Генпрокурор предоставил подробную информацию о мерах, осуществляемых в нашей стране в области борьбы с коррупцией, прозрачности и правовых реформ, отметив, что расширение обмена опытом и информацией служит взаимным интересам.

Нгуен Куанг Зунг, в свою очередь, оценил укрепление правового сотрудничества с Азербайджаном как естественный этап развития отношений между двумя дружественными и стратегическими странами-партнерами. Гость подчеркнул важность продолжения обмена знаниями и передовым опытом между правоохранительными органами и в будущем.