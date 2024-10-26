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Делегация ЦИК будет наблюдать за выборами в Узбекистане

Делегация ЦИК будет наблюдать за выборами в Узбекистане Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась с визитом в Узбекистан.
Внутренняя политика
26 октября 2024 г. 13:45
Делегация ЦИК будет наблюдать за выборами в Узбекистане

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась с визитом в Узбекистан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что основной целью визита, который проходит по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, является наблюдение за выборами в Олий Мажлис Узбекистана, которые состоятся завтра, 27 октября.

Представители ЦИК в день голосования будут вести наблюдение на избирательных участках в столице Ташкенте и регионах.

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Версия на азербайджанском языке MSK-nın nümayəndə heyəti Özbəkistanda seçkiləri müşahidə edəcək

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