Российский политолог: Современный Азербайджан - заслуга Гейдара Алиева

Современный Азербайджан, который мы сейчас видим – это заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева.

Современный Азербайджан, который мы сейчас видим – это заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова заявила в ходе проходящего в Москве круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России".

По ее словам, в столице Азербайджана Баку историческая архитектура сочетается с современной: "И это сочетание очень гармонично. Эта гармоничность была во всем, что делал Гейдар Алиев".

"Гейдар Алиев был человеком широкой души. Его интересовали не только экономические вопросы, но и как сделать жизнь людей лучше. Это очень важная черта для политика", - сказала Д. Гревцова.