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Российский политолог: Современный Азербайджан - заслуга Гейдара Алиева

Российский политолог: Современный Азербайджан - заслуга Гейдара Алиева Современный Азербайджан, который мы сейчас видим – это заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
27 апреля 2023 г. 17:47
Российский политолог: Современный Азербайджан - заслуга Гейдара Алиева

Современный Азербайджан, который мы сейчас видим – это заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова заявила в ходе проходящего в Москве круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России".

По ее словам, в столице Азербайджана Баку историческая архитектура сочетается с современной: "И это сочетание очень гармонично. Эта гармоничность была во всем, что делал Гейдар Алиев".

"Гейдар Алиев был человеком широкой души. Его интересовали не только экономические вопросы, но и как сделать жизнь людей лучше. Это очень важная черта для политика", - сказала Д. Гревцова.

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Версия на английском языке Russian political scientist: Modern Azerbaijan - merit of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: “Müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin xidmətidir”

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