Даны поручения по усовершенствованию транспортной системы в Баку

28 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Транспортного координационного совета.

28 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Транспортного координационного совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на заседании обсуждались вопросы, связанные с улучшением дорожной и транспортной инфраструктуры в стране, решением проблемы автомобильных пробок в городе Баку, повышением доступности общественного транспорта и оптимизацией системы управления общественным транспортом, развитием Бакинского метрополитена, обеспечением безопасности дорожного движения и другие вопросы.

На заседании был заслушан доклад председателя совета, министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева.

Состоялись презентации об исполнении, по поручению президента Азербайджанской Республики, программ трансформации транспортной мобильности в стране и оценки потенциала Бакинского метрополитена.

На заседании были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур об усовершенствовании транспортной системы в стране и в городе Баку, а также об эффективной организации работы транспорта.

В заключение были даны соответствующие поручения.