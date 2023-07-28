О нас

Даны поручения по усовершенствованию транспортной системы в Баку

Даны поручения по усовершенствованию транспортной системы в Баку 28 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Транспортного координационного совета.
Внутренняя политика
28 июля 2023 г. 20:18
Даны поручения по усовершенствованию транспортной системы в Баку

28 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Транспортного координационного совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на заседании обсуждались вопросы, связанные с улучшением дорожной и транспортной инфраструктуры в стране, решением проблемы автомобильных пробок в городе Баку, повышением доступности общественного транспорта и оптимизацией системы управления общественным транспортом, развитием Бакинского метрополитена, обеспечением безопасности дорожного движения и другие вопросы.

На заседании был заслушан доклад председателя совета, министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева.

Состоялись презентации об исполнении, по поручению президента Азербайджанской Республики, программ трансформации транспортной мобильности в стране и оценки потенциала Бакинского метрополитена.

На заседании были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур об усовершенствовании транспортной системы в стране и в городе Баку, а также об эффективной организации работы транспорта.

В заключение были даны соответствующие поручения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib

Другие новости из категории

Созвана внеочередная сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР
Созвана внеочередная сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР
28 июля 2023 г. 20:44
До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов
До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов
28 июля 2023 г. 19:37
В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище
В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище
28 июля 2023 г. 18:36
В Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане
ФотоВ Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане
28 июля 2023 г. 18:25
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
28 июля 2023 г. 18:04
Назначены семь новых вице-президентов SOCAR
Назначены семь новых вице-президентов SOCAR
28 июля 2023 г. 17:59
Внесены изменения в состав комиссии по Премии Гейдара Алиева
Внесены изменения в состав комиссии по Премии Гейдара Алиева
28 июля 2023 г. 14:51
Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы
Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы
28 июля 2023 г. 14:38
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения
28 июля 2023 г. 14:34
Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, пенсий и компенсаций
Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, пенсий и компенсаций
28 июля 2023 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi