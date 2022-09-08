Даны поручения по представлению в Кабмин проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год

8 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

8 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в ходе заседания были подробно обсуждены задачи, вытекающие из "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года, проекты государственного и сводного бюджетов на 2023 год и последующие три года, целевые и операционные ориентиры бюджетного правила и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова.

Профильным ведомствам были даны соответствующие поручения по представлению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год в Кабинет министров.