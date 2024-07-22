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Дан старт проекту по судебному разрешению избирательных споров

Дан старт проекту по судебному разрешению избирательных споров Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с Верховным и Апелляционными судами начала региональные семинары-совещания, посвященные судебному разрешению избирательных споров в преддверии внеочередных парламентских выборов.
Внутренняя политика
22 июля 2024 г. 11:51
Дан старт проекту по судебному разрешению избирательных споров

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с Верховным и Апелляционными судами начала региональные семинары-совещания, посвященные судебному разрешению избирательных споров в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Report, мероприятие началось со вступительных речей главы ЦИК Мазахира Панахова и председателя Верховного суда и Судебно-правового совета Инама Керимова.

В своих выступлениях они подчеркнули важность строгого соблюдения требований законодательства при реализации избирательных прав граждан и дали необходимые рекомендации в связи с этим.

На первом семинаре-совещании с участием судей Верховного суда, Бакинского и Сумгайытского апелляционных судов, членов ЦИК и председателей окружных избирательных комиссий состоялся обмен мнениями по вопросам судебного разрешения избирательных споров.

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