Дайджест иностранных СМИ об итогах саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Взгляд иностранных СМИ об Азербайджане и Армении

За последние дни мировые СМИ активно обсуждали историческое событие в Вашингтоне, где 8 августа 2025 года состоялась встреча лидеров США, Азербайджана, Армении. В рамках встречи были подписаны документы, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном. По оценкам иностранных СМИ, этот саммит стал важным шагом в разрешении многолетнего конфликта на Южном Кавказе, привлек внимание к новому транспортному маршруту, и вызвал дискуссии о снижении влияния России в регионе.

Al Jazeera подчеркивает, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа знаменует поворотный момент для Южного Кавказа. “Соглашение не только завершает десятилетия конфликта, но и открывает новые возможности для региональной торговли и сотрудничества”, — отмечает издание, акцентируя внимание на создании Зангезурского коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном через Армению. Al Jazeera также указывает, что участие США в качестве посредника подчеркивает стремление Вашингтона укрепиться в регионе, традиционно считавшемся зоной интересов России.

CNN подчеркивает роль Дональда Трампа в достижении этого соглашения. “Трамп, который назвал это соглашение историческим, также получил похвалу от лидеров обеих стран, предложивших номинировать его на Нобелевскую премию мира”, - сообщает канал. CNN цитирует заявление президента Ильхама Алиева: “Трамп сделал то, что не удавалось другим лидерам за десятилетия”, и подчеркивает, что соглашение включает положения о взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, а также о развитии экономического сотрудничества.

Deutsche Welle (DW) акцентирует внимание на экономических перспективах региона, указывая, что “Маршрут Трампа” станет частью более широкого Среднего коридора, связывающего Китай, Центральную Азию и Европу через Южный Кавказ. “Для Азербайджана это означает укрепление позиций как энергетического и транспортного хаба, а для Армении - шанс на экономическую диверсификацию и интеграцию в международную торговлю”, - отмечает DW. Издание также подчеркивает, что отсутствие России в процессе подписания сигнализирует о значительном ослаблении ее позиций на Южном Кавказе, особенно после неудач в посредничестве в предыдущие годы.

The Times of India отмечает, что создание ‘Маршрута Трампа’ не только способствует миру между Арменией и Азербайджаном, но и открывает новые торговые пути, обходящие Россию и Иран. Газета также подчеркивает, что успех переговоров стал возможен благодаря уступкам премьера Армении Никола Пашиняна, который стремился нормализовать отношения с соседями, несмотря на внутренние протесты в Армении.

The Financial Times сосредоточилось на инвестиционном потенциале соглашения, подчеркивая, что открытие Зангезурского коридора создает новые возможности для международных корпораций. “Южный Кавказ, долгое время считавшийся зоной риска из-за конфликта, теперь может стать привлекательным рынком для инфраструктурных проектов”,- пишет газета. Издание отмечает, что американские компании, получившие эксклюзивные права на управление коридором, уже планируют инвестиции в модернизацию железных дорог и строительство новых логистических центров, что может привлечь капитал из Европы и Азии.

The Wall Street Journal рассматривает договоренности через призму энергетической безопасности Европы. “Маршрут Трампа” укрепляет роль Азербайджана как ключевого поставщика газа в Европу, особенно в условиях глобального перехода от российских энергоресурсов”, - отмечает издание. Газета акцентирует внимание на том, как новый коридор, соединяющий Азербайджан с Нахчываном и Турцией, может содействовать увеличению поставок газа из Каспийского региона, снижая зависимость ЕС от альтернативных источников.

The Japan Times рассматривает итоги саммита как часть глобальной конкуренции за контроль над торговыми путями. “Зангезурский коридор станет звеном Среднего коридора, который может конкурировать с китайской инициативой ‘Один пояс, один путь’”, - пишет издание. The Japan Times отмечает, что Япония, как крупный инвестор в инфраструктурные проекты в Центральной Азии, рассматривает соглашение как возможность для участия в развитии Южного Кавказа, особенно в строительстве высокоскоростных железных дорог.

The Sydney Morning Herald рассматривает экологические перспективы, связанные с развитием транспортного коридора. “Создание ‘Маршрута Трампа’ может способствовать внедрению зеленых технологий в регионе, особенно в транспортной инфраструктуре”, - отмечает издание. Газета подчеркивает, что американские операторы маршрута обязались использовать энергоэффективные технологии и солнечные панели для питания логистических центров, что отвечает глобальным климатическим целям.

Haaretz анализирует соглашение с точки зрения региональной безопасности, подчеркивая, что оно снижает вероятность эскалации конфликтов на границах. Haaretz также отмечает, что Израиль, как партнер Азербайджана в оборонной сфере, приветствует соглашение, видя в нем возможность для расширения сотрудничества в области кибербезопасности и технологий.