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ЦСИ оценил деятельность горячих линий государственных ведомств

ЦСИ оценил деятельность горячих линий государственных ведомств Центр социальных исследований (ЦСИ) провел оценку деятельности стационарных и горячих линий государственных ведомств.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 13:40
ЦСИ оценил деятельность горячих линий государственных ведомств

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел оценку деятельности стационарных и горячих линий государственных ведомств.

Как сообщили Report в ЦСИ, с этой целью с 22 мая по 27 июня этого года сотрудники центра совершили около 3500 звонков на стационарные и горячие линии различных госорганов, включая 39 центральных и 77 местных исполнительных органов.

По результатам мониторинга, на 1927 звонков (59,2%) удалось получить ответ, 1328 звонков (40,8%) остались без ответа. В 198 случаях и вовсе не удалось дозвониться.

В рамках мониторинга специалисты центра в первой и второй половине дня совершили около 1500 звонков на 80 стационарных и горячих линий 39 государственных органов, к которым граждане обращаются чаще всего.

Из общего количества звонков 66,3%, или 963, были успешно обработаны, в то время как 33,7%, или 489, остались без ответа.

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