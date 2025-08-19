О нас

ЦСИ: Более половины жителей Баку используют индивидуальные баки для воды

ЦСИ: Более половины жителей Баку используют индивидуальные баки для воды Из-за перебоев в водоснабжении более 52% жителей Баку вынуждены использовать индивидуальные баки для воды.
Внутренняя политика
19 августа 2025 г. 13:39
ЦСИ: Более половины жителей Баку используют индивидуальные баки для воды

Из-за перебоев в водоснабжении более 52% жителей Баку вынуждены использовать индивидуальные баки для воды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 390 домохозяйств всех административных районов столицы, 56% респондентов получают воду ежедневно в постоянном режиме, 39,3% - по графику, а 4,7% заявили, что вода к их домам не подается вовсе.

При этом 62,8% опрошенных удовлетворены напором воды, тогда как 36,3% выразили недовольство. Наибольшие сложности с напором фиксируются в частных домах, где более 42% респондентов считают давление недостаточным.

Из-за перебоев с подачей воды 52,1% жителей используют индивидуальные баки или бассейны для хранения, а 38,8% прибегают к установке насосов.

Что касается качества воды, мнения разделились почти поровну: 46,4% опрошенных удовлетворены качеством воды, в то время как 48,2% выражают недовольство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке STM: Bakıda 52 faizdən çox əhali su tədarükü məqsədilə fərdi su çənindən istifadə edir

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi