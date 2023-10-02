ЦСИ: 74,2% респондентов внимательно отслеживают информацию об антитеррористических мероприятиях

74,2% азербайджанских респондентов внимательно отслеживают информацию об антитеррористических мероприятиях, проводимых армией Азербайджана.

74,2% азербайджанских респондентов внимательно отслеживают информацию об антитеррористических мероприятиях, проводимых армией Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом стало известно в результате опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

24,0% респондентов заявили, что отслеживали информацию периодически, 1,8% - вообще не интересовались этой информацией.

Анализ результатов опроса по социально-демографическим особенностям респондентов показал, что мнения по этому поводу различаются в зависимости от пола, возрастной группы и других параметров. Среди участников 80,4% мужчин и 67,9% женщин сообщили, что отслеживают информацию об антитеррористических мероприятиях регулярно.