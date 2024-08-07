Cоздан Совет судебной экспертизы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Совета судебной экспертизы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Совета судебной экспертизы.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, глава государства постановил в целях совершенствования государственного управления и регулирования в сфере судебной экспертизы, обеспечения соответствия деятельности судебной экспертизы международным стандартам, а также разработки единых стандартов в соответствующей сфере и стимулирования их применения, укрепления кадрового потенциала создать действующий на консультативной основе Совет судебной экспертизы в следующем составе:

председатель Совета

министр юстиции Азербайджанской Республики

члены Совета:

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики

заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики

заместитель председателя Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.