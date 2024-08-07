О нас

Cоздан Совет судебной экспертизы

Cоздан Совет судебной экспертизы Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Совета судебной экспертизы.
Внутренняя политика
7 августа 2024 г. 14:25
Cоздан Совет судебной экспертизы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Совета судебной экспертизы.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, глава государства постановил в целях совершенствования государственного управления и регулирования в сфере судебной экспертизы, обеспечения соответствия деятельности судебной экспертизы международным стандартам, а также разработки единых стандартов в соответствующей сфере и стимулирования их применения, укрепления кадрового потенциала создать действующий на консультативной основе Совет судебной экспертизы в следующем составе:

председатель Совета

министр юстиции Азербайджанской Республики

члены Совета:

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики

заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики

заместитель председателя Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Məhkəmə Ekspertizası Şurası yaradılıb

Самое читаемое

Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
3 августа 2024 г. 03:42
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
1 августа 2024 г. 18:05
МЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
ФотоМЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
1 августа 2024 г. 15:30
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi