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Cотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Cотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и высшие специальные звания Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 13:42
Cотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, высшие воинские и высшие специальные звания присвоены следующим сотрудникам МЧС Азербайджана:

высшее воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Этибару Расул оглу Исмаилову

высшее воинское звание "генерал-майор"

полковнику Шахину Эйюб оглу Мирзоеву

высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы"

полковнику внутренней службы Агшину Беюкага оглу Кязымову

полковнику внутренней службы Асифу Эльтуфат оглу Мамедли.

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