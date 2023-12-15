Cотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Cотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Report, высшие воинские и высшие специальные звания присвоены следующим сотрудникам МЧС Азербайджана: высшее воинское звание "генерал-лейтенант" генерал-майору Этибару Расул оглу Исмаилову высшее воинское звание "генерал-майор" полковнику Шахину Эйюб оглу Мирзоеву высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы" полковнику внутренней службы Агшину Беюкага оглу Кязымову полковнику внутренней службы Асифу Эльтуфат оглу Мамедли. Подпишитесь на наш Telegram канал