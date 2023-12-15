Cотрудникам МЧС присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Report, высшие воинские и высшие специальные звания присвоены следующим сотрудникам МЧС Азербайджана:
высшее воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Этибару Расул оглу Исмаилову
высшее воинское звание "генерал-майор"
полковнику Шахину Эйюб оглу Мирзоеву
высшее специальное звание "генерал-майор внутренней службы"
полковнику внутренней службы Агшину Беюкага оглу Кязымову
полковнику внутренней службы Асифу Эльтуфат оглу Мамедли.