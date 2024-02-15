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Cостоялся судебный процесс по делу экс-начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР

Cостоялся судебный процесс по делу экс-начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР Cостоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР, генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.
Внутренняя политика
15 февраля 2024 г. 17:39
Cостоялся судебный процесс по делу экс-начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР

Cостоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР, генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Тофик Гасанов присоединился к процессу по видеосвязи.

Судебное заседание прошло в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Гусейна Мамедова. На заседании были допрошены потерпевшие, которые в своих показаниях подтвердили, что давали взятку подсудимому для устройства на работу.

Судебный процесс отложен до 29 февраля.

Тофик Гасанов был арестован в январе прошлого года в связи с продолжающимся в Главном следственном управлении СГБ уголовным делом. Экс-начальника службы обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Penitensiar Xidmətin sabiq rəisinin cinayət işi üzrə şahidlər dindirilib

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