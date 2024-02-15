Cостоялся судебный процесс по делу экс-начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР

Cостоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР, генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.

Cостоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской АР, генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Тофик Гасанов присоединился к процессу по видеосвязи.

Судебное заседание прошло в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Гусейна Мамедова. На заседании были допрошены потерпевшие, которые в своих показаниях подтвердили, что давали взятку подсудимому для устройства на работу.

Судебный процесс отложен до 29 февраля.

Тофик Гасанов был арестован в январе прошлого года в связи с продолжающимся в Главном следственном управлении СГБ уголовным делом. Экс-начальника службы обвиняют в получении взятки в крупном размере.