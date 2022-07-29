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Cостоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления

Cостоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления Сегодня состоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, созданном Указом президента Азербайджана.
Внутренняя политика
29 июля 2022 г. 15:20
Cостоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления

Сегодня состоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, созданном Указом президента Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством Эмина Гусейнова, специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Эмин Гусейнов сначала выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву в связи с назначением председателя и членов НС. Затем он подробно проинформировал членов совета о направлениях деятельности вновь созданного юридического лица публичного права, предстоящих задачах и работе по возвращению населения на освобожденные от оккупации территории.

На заседании также были обсуждены наиболее важные вопросы в области организации деятельности службы с целью обеспечения выполнения задач, вытекающих из указа. В качестве основного требования выдвигалось своевременное и полное выполнение поставленных задач.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ İqtisadi Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib

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