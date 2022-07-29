Cостоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления

Сегодня состоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, созданном Указом президента Азербайджана.

Сегодня состоялось первое заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, созданном Указом президента Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством Эмина Гусейнова, специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Эмин Гусейнов сначала выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву в связи с назначением председателя и членов НС. Затем он подробно проинформировал членов совета о направлениях деятельности вновь созданного юридического лица публичного права, предстоящих задачах и работе по возвращению населения на освобожденные от оккупации территории.

На заседании также были обсуждены наиболее важные вопросы в области организации деятельности службы с целью обеспечения выполнения задач, вытекающих из указа. В качестве основного требования выдвигалось своевременное и полное выполнение поставленных задач.