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COP29: Эксперты обсудили значение НПО в обеспечении устойчивости сельского хозяйства

COP29: Эксперты обсудили значение НПО в обеспечении устойчивости сельского хозяйства Международный фонд евразийской прессы (BAMF) провел панельную дискуссию "Усиление роли НПО в климатическом кризисе: подходы к сотрудничеству в области устойчивости сельского хозяйства, управления водными ресурсами и продовольственной безопасности".
Внутренняя политика
11 ноября 2024 г. 21:18
COP29: Эксперты обсудили значение НПО в обеспечении устойчивости сельского хозяйства

Международный фонд евразийской прессы (BAMF) провел панельную дискуссию "Усиление роли НПО в климатическом кризисе: подходы к сотрудничеству в области устойчивости сельского хозяйства, управления водными ресурсами и продовольственной безопасности".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в рамках COP29 в павильоне Национального форума НПО.

В ходе обсуждения были затронуты такие темы, как важность сотрудничества с международными и межправительственными организациями в борьбе с изменением климата в Европе, обеспечение устойчивости сельского хозяйства к последствиям климатического кризиса, значение гарантирования продовольственной безопасности.

Особое внимание было уделено влиянию климатических изменений на сельское хозяйство и экологическую ситуацию в постконфликтных регионах.

Участие в мероприятии приняли местные и международные эксперты, представители неправительственных организаций. По итогам панельной дискуссии спикеры ответили на вопросы аудитории и провели обсуждения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBAMF COP29-da iqlim böhranına qarşı QHT-lərin rolu mövzusunda konfrans təşkil edib

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