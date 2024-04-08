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Cо дня Агдабанского геноцида прошло 32 года

Cо дня Агдабанского геноцида прошло 32 года Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.
Внутренняя политика
8 апреля 2024 г. 00:01
Cо дня Агдабанского геноцида прошло 32 года

Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.

Как напоминает Report, с тех кровавых событий прошло 32 года.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года село Агдабан Кяльбаджарского района, в котором было 130 домов, было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли.

779 мирных жителей села подверглись нечеловеческим пыткам, были убиты 32 человека, 8 из них - старики в возрасте 90-100 лет, двое - малолетние дети, 7 женщин сожжены заживо.

Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма против нашего культурного наследия, были уничтожены рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.

Первым давший этой трагедии политико-правовую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaban qətliamından 32 il ötür

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