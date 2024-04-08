Cо дня Агдабанского геноцида прошло 32 года

Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.
Как напоминает
В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года село Агдабан Кяльбаджарского района, в котором было 130 домов, было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли.
779 мирных жителей села подверглись нечеловеческим пыткам, были убиты 32 человека, 8 из них - старики в возрасте 90-100 лет, двое - малолетние дети, 7 женщин сожжены заживо.
Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма против нашего культурного наследия, были уничтожены рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.
Первым давший этой трагедии политико-правовую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.