ЦИУТ: В январе–мае на дорогах оставлено 852 технически неисправных автомобиля

10:10

В январе–мае текущего года на дорогах оставлено 852 технически неисправных автомобиля, включая грузовики.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел Азербайджана к водителям.

В документе подчеркивается, что оставленные на проезжей части неисправные машины создают заторы и мешают движению:

"На проспектах Зии Буниятова и Тбилиси, а также на дороге Баку-Сумгайыт оставлены несколько неисправных грузовых автомобилей, что привело к пробкам в направлениях метро "Кероглу", "20 Января", а также в сторону центра города. Особенно оставленные на проезжей части и обочинах тяжелые, крупногабаритные грузовые автомобили и несоблюдение водителями правил безопасности создают опасность для жизни других участников дорожного движения. В некоторых случаях невнимательность и безответственность водителей приводят к дорожно-транспортным происшествиям".

ЦИУТ призывает водителей перед выездом проверять техническое состояние транспортного средства, а также обеспечить безопасность, установив знак аварийной остановки и включив аварийную световую сигнализацию.