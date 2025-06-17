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ЦИУТ: В январе–мае на дорогах оставлено 852 технически неисправных автомобиля

ЦИУТ: В январе–мае на дорогах оставлено 852 технически неисправных автомобиля 10:10
Внутренняя политика
17 июня 2025 г. 10:48
ЦИУТ: В январе–мае на дорогах оставлено 852 технически неисправных автомобиля

В январе–мае текущего года на дорогах оставлено 852 технически неисправных автомобиля, включая грузовики.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел Азербайджана к водителям.

В документе подчеркивается, что оставленные на проезжей части неисправные машины создают заторы и мешают движению:

"На проспектах Зии Буниятова и Тбилиси, а также на дороге Баку-Сумгайыт оставлены несколько неисправных грузовых автомобилей, что привело к пробкам в направлениях метро "Кероглу", "20 Января", а также в сторону центра города. Особенно оставленные на проезжей части и обочинах тяжелые, крупногабаритные грузовые автомобили и несоблюдение водителями правил безопасности создают опасность для жизни других участников дорожного движения. В некоторых случаях невнимательность и безответственность водителей приводят к дорожно-транспортным происшествиям".

ЦИУТ призывает водителей перед выездом проверять техническое состояние транспортного средства, а также обеспечить безопасность, установив знак аварийной остановки и включив аварийную световую сигнализацию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNİİM: Bu ilin yanvar-may aylarında 852 texniki nasaz avtomobil yolda qalıb

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