ЦИУТ призывает водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах

11:01

Невнимательность и безответственность некоторых водителей приводят к ДТП.

Как сообщает Report, об этом отмечается в обращении Центра интеллектуального управления Транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Центр подчеркивает, что ДТП в большинстве случаев приводят к возникновению заторов на дорогах:

"Особенно когда аварии происходят на улицах и проспектах с интенсивным движением транспортных средств, продолжительность заторов увеличивается. Наблюдения показывают, что ДТП также происходят из-за невнимательности и безответственности некоторых водителей".