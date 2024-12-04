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ЦИУТ призывает водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах

ЦИУТ призывает водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах 11:01
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 11:34
ЦИУТ призывает водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах

Невнимательность и безответственность некоторых водителей приводят к ДТП.

Как сообщает Report, об этом отмечается в обращении Центра интеллектуального управления Транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Центр подчеркивает, что ДТП в большинстве случаев приводят к возникновению заторов на дорогах:

"Особенно когда аварии происходят на улицах и проспектах с интенсивным движением транспортных средств, продолжительность заторов увеличивается. Наблюдения показывают, что ДТП также происходят из-за невнимательности и безответственности некоторых водителей".

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