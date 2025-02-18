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ЦИУТ призвал водителей отказаться от использования личного транспорта в ближайшие дни

ЦИУТ призвал водителей отказаться от использования личного транспорта в ближайшие дни Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта при нестабильных погодных условиях, которые прогнозируются на территории столицы в ближайшие дни.
Внутренняя политика
18 февраля 2025 г. 16:47
ЦИУТ призвал водителей отказаться от использования личного транспорта в ближайшие дни

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта при нестабильных погодных условиях, которые прогнозируются на территории столицы в ближайшие дни.

Как сообщили Report в Центре, синоптики прогнозируют снегопады и обледенение дорог, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям и заторам.

"Сотрудники центра будут круглосуточно контролировать дорожную ситуацию, а при необходимости на некоторых участках снизят скоростной лимит. На информационных табло появится предупреждающий знак "скользкая дорога", - говорится в сообщении.

В ЦИУТ также отметили, что общественность будут своевременно информировать о ситуации на дорогах. "В случае аварий, поломок автомобилей на дороге и других нештатных ситуаций сотрудники Центра и дорожной полицией, работающие в усиленном режиме, оперативно примут меры. Призываем водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию", - говорится в сообщении.

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