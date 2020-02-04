ЦИК: Жалоба на Фараджа Гулиева будет рассмотрена

В Центральную избирательную комиссию поступила жалоба от кандидата в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Мехмана Гусейнова на другого кандидата из того же округа Фараджа Гулиева.

Об этом Report сообщили в Центризбиркоме.

"Обращение будет рассмотрено в соответствии с законодательством", - добавили в ЦИК.

Напомним, что кандидат в депутаты Мехман Гусейнов распространил в соцсетях запись беседы с другим кандидатом из того же округа Фараджем Гулиевым. В аудиозаписи Мехману Гусейнову предлагаются деньги.

Кандидат в депутаты Фарадж Гулиев прокомментировал СМИ распространенную в соцсетях беседу с Мехманом Гусейновым. Он признался, что говорил с Мехманом Гусейновым, однако заявил, что разговор был смонтирован.