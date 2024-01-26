ЦИК: Заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных СМИ

Мировые СМИ проявляют большой интерес к предстоящим президентским выборам в Азербайджане, в частности заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных медиа-структур.

Мировые СМИ проявляют большой интерес к предстоящим президентским выборам в Азербайджане, в частности заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных медиа-структур.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

Панахов отметил, что по сегодняшний день в ЦИК поступили заявки на аккредитацию 61 сотрудника 23 медиа-структур Японии, Турции, Германии, Италии, России и ряда других стран.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".