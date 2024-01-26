О нас

ЦИК: Заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных СМИ

ЦИК: Заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных СМИ Мировые СМИ проявляют большой интерес к предстоящим президентским выборам в Азербайджане, в частности заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных медиа-структур.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 17:04
ЦИК: Заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных СМИ

Мировые СМИ проявляют большой интерес к предстоящим президентским выборам в Азербайджане, в частности заявки на аккредитацию направили 23 зарубежных медиа-структур.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

Панахов отметил, что по сегодняшний день в ЦИК поступили заявки на аккредитацию 61 сотрудника 23 медиа-структур Японии, Турции, Германии, Италии, России и ряда других стран.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkilərini izləmək üçün 23 beynəlxalq media qurumu müraciət edib

Самое важное

В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi