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ЦИК: Заявки для участия в муниципальных выборах подали 16 708 человек

ЦИК: Заявки для участия в муниципальных выборах подали 16 708 человек ЦИК: Заявки для участия в муниципальных выборах подали 16 708 человек
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 14:49
ЦИК: Заявки для участия в муниципальных выборах подали 16 708 человек

Заявки для участия в муниципальных выборах в Азербайджане подали 16 708 человек, кандидатуры 15 729 из них уже зарегистрированы Центризбиркомом.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, среди кандидатов представители 23 политических партий.

"Некоторые кандидаты по собственному желанию отозвали свои кандидатуры, а один человек скончался. Таким образом, на данный момент в предвыборной гонке участвуют 15 696 кандидатов", - сказал он.

Панахов также сообщил, что на данный момент аккредитацию для наблюдения за ходом выборов получили 4 528 наблюдателей.

Напомним, что в Азербайджане 29 января 2025 года состоятся муниципальные выборы.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkilərində namizədlik üçün 16 min 708 nəfər müraciət edib

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