ЦИК завтра обсудит дальнейшие шаги в связи с кончиной кандидата в депутаты Насимана Ягублу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра проведет заседание, посвященное дальнейшим шагам в связи с кончиной кандидата в депутаты Насимана Ягублу.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра проведет заседание, посвященное дальнейшим шагам в связи с кончиной кандидата в депутаты Насимана Ягублу.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125, где была зарегистрирована кандидатура Насимана Ягублу.

В частности будет обсуждаться порядок информирования избирателей о смерти Насимана Ягублу, имя которого уже числится в избирательных бюллетенях. После этого окружной избирательной комиссии будут даны поручения о дальнейших шагах.

Напомним, что профессор-историк Насиман Ягублу работал преподавателем в Бакинском государственном университете. Он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Милли Меджлис от Зангилан-Губадлинского округа и попал в смертельное ДТП по дороге из Зангилана, где проводил встречи с избирателями.