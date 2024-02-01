ЦИК завершила передачу избирательных бюллетеней в ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила передачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК) в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила передачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК) в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az, бюллетени отправлены во все ОИК, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, на освобожденных от оккупации территориях и отдаленных районах республики.

В порядке, определенном Избирательным кодексом, после распределения бюллетеней в ОИК они должны быть переданы в участковые избирательные комиссии не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

Отметим, что печать избирательных бюллетеней была начата 24 января, всего было изготовлено 6 524 203 бюллетеня.