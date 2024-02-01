О нас

ЦИК завершила передачу избирательных бюллетеней в ОИК

ЦИК завершила передачу избирательных бюллетеней в ОИК Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила передачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК) в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 12:13
ЦИК завершила передачу избирательных бюллетеней в ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила передачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК) в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az, бюллетени отправлены во все ОИК, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, на освобожденных от оккупации территориях и отдаленных районах республики.

В порядке, определенном Избирательным кодексом, после распределения бюллетеней в ОИК они должны быть переданы в участковые избирательные комиссии не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

Отметим, что печать избирательных бюллетеней была начата 24 января, всего было изготовлено 6 524 203 бюллетеня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK seçki bülletenlərinin DSK-lara təhvil verilməsini başa çatdırıb

Другие новости из категории

Председатель участка: Жители Физули с нетерпением ждут дня выборов
ФотоПредседатель участка: Жители Физули с нетерпением ждут дня выборов
1 февраля 2024 г. 11:54
В освобожденном Физули проголосуют более 5 тыс. избирателей
В освобожденном Физули проголосуют более 5 тыс. избирателей
1 февраля 2024 г. 10:20
В Азербайджане в прошлом году заключили более 54 тыс. браков
В Азербайджане в прошлом году заключили более 54 тыс. браков
31 января 2024 г. 19:41
Коллегия Минюста Азербайджана утвердила коммуникационную стратегию на 2024-2026 годы
Коллегия Минюста Азербайджана утвердила коммуникационную стратегию на 2024-2026 годы
31 января 2024 г. 19:35
Российский министр побывал в Академии МЧС Азербайджана
ФотоРоссийский министр побывал в Академии МЧС Азербайджана
31 января 2024 г. 18:26
МВД запустило новое мобильное приложение
МВД запустило новое мобильное приложение
31 января 2024 г. 18:15
Названо число аккредитованных на выборы зарубежных журналистов
Названо число аккредитованных на выборы зарубежных журналистов
31 января 2024 г. 18:03
ЦИК: На всех избирательных участках на освобожденных территориях созданы хорошие условия
ЦИК: На всех избирательных участках на освобожденных территориях созданы хорошие условия
31 января 2024 г. 18:00
ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей
ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей
31 января 2024 г. 17:58
Проведен осмотр созданного в ЦИК Центра технического контроля веб-камер
ФотоПроведен осмотр созданного в ЦИК Центра технического контроля веб-камер
31 января 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi