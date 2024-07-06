ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала лиц, представленных партиями, как уполномоченных представителей. Как передает Report, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК под председательством Мазахира Панахова.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала лиц, представленных партиями, как уполномоченных представителей.



Как передает Report, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК под председательством Мазахира Панахова.

На мероприятии были утверждены протоколы заседания ЦИК от 29 июня и 2 июля 2024 года.

Затем были утверждены уполномоченные представители от партий "Ени Азербайджан" (ПЕА), "Умид", "Великое созидание", Партии демократических реформ, "Ана Вэтэн", "Мусават" и "Классического народного фронта" во внеочередных выборах в Милли Меджлис, назначенных на 1 сентября 2024 года.

В ходе заседания также были внесены изменения в состав окружных избирательных комиссий ряда округов, а также рассмотрены текущие вопросы.