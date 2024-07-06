ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей еще 7 партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще 7 политических партий на предстоящие выборы в Милли Меджлис.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных представителей еще 7 политических партий на предстоящие выборы в Милли Меджлис.

Как передает Report, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова на сегодняшнем заседании ЦИК.

По ее словам, зарегистрированы представители партий "Ени Азербайджан" (ПЕА), "Умид", "Великое созидание", Партии демократических реформ, "Ана Ватан", "Мусават" и "Классического народного фронта".

Ранее были зарегистрированы уполномоченные представители партии "Республиканская альтернатива" (РЕАЛ), "Белой партии" и Партии гражданской солидарности.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.