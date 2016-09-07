ЦИК Азербайджана зарегистрировал организации, желающие провести Exit-poll в связи с референдумом

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Центризбиркоме Азербайджана аккредитацию прошли 3 организации, желающие провести Exit-poll на всенародном голосовании (референдуме) с целью внесения изменений в Конституцию страны, назначенном на 26 сентября 2016 года.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены заявления Центра независимой консультации и помощи "За гражданское общество", Лиги защиты трудовых прав граждан, Центра независимых исследований "ELS".

Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов проинформировал о вопросе. Он отметил, что эти организации должны быть профессионалами в своем деле. В конце обсуждений были зарегистрированы 3 организации, желающие провести Exit-poll.