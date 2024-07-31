ЦИК зарегистрировала кандидатуру около 390 человек на выборы в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия по сей день зарегистрировала кандидатуру около 380 человек на внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по сей день зарегистрировала кандидатуры около 390 человек на внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 660 человек представили в ЦИК подписные листы, а более 1200 человек получили подписные листы.

Всего в выборах примут участие 25 из 26 политических партий, добавил Панахов.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.