ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, вначале был утвержден протокол заседания от 31 августа.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос регистрации уполномоченных представителей на выборах в Милли Меджлис, которые пройдут 1 ноября.

Далее были зарегистрированы 12 уполномоченных представителей Партии "Беюк Гурулуш", 37 представителей Партии "Умид" и 6 представителей Партии демократических реформ (ПДР).

Напомним, что до этого были зарегистрированы представители Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Партии гражданской солидарности (ПГС) и Партии народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА).

В конце заседания были рассмотрены текущие вопросы.