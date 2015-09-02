 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий

    Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

    Как сообщает Report, вначале был утвержден протокол заседания от 31 августа. 

    В ходе заседания был рассмотрен вопрос регистрации уполномоченных представителей на выборах в Милли Меджлис, которые пройдут 1 ноября.

    Далее были зарегистрированы 12 уполномоченных представителей Партии "Беюк Гурулуш", 37 представителей Партии "Умид" и 6 представителей Партии демократических реформ (ПДР). 

    Напомним, что до этого были зарегистрированы представители Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Партии гражданской солидарности (ПГС) и Партии народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА).

    В конце заседания были рассмотрены текущие вопросы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi